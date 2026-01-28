Вдохновляющий пост для девушек от Хаджар Хейдари

Азербайджанская блогер Хаджар Хейдари опубликовала в Instagram эмоциональный пост, посвященный девушкам и их внутреннему пути.

Как передает Day.Az, в своей публикации она говорит о девушках, которые прошли через многое, научились исцеляться, находить в себе свет и, наконец, выбирать себя.

Хаджар подчеркнула важность периода жизни, который она называет "девичьей эпохой" - временем восстановления, личного роста и осознанного отношения к себе.