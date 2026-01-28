https://news.day.az/popularblog/1812375.html Фидан Аббасова в Париже - ФОТО Азербайджанская трэвел-блогер Фидан Аббасова поделилась атмосферными кадрами из Парижа. Как передает Day.Az, она опубликовала в Instagram серию фотографий, запечатлев себя на фоне Эйфелевой башни в вечернее время. На снимках башня подсвечена в цветах французского флага, что создает выразительный и символичный фон.
Фидан Аббасова в Париже - ФОТО
Азербайджанская трэвел-блогер Фидан Аббасова поделилась атмосферными кадрами из Парижа.
Как передает Day.Az, она опубликовала в Instagram серию фотографий, запечатлев себя на фоне Эйфелевой башни в вечернее время. На снимках башня подсвечена в цветах французского флага, что создает выразительный и символичный фон.
Для образа Фидан выбрала элегантное красное платье с акцентом на талию, дополнив его перчатками и головным убором в тон. Стильный и женственный образ гармонично перекликается с парижской атмосферой и подчёркивает утончённость локации.
