Фидан Аббасова в Париже

Азербайджанская трэвел-блогер Фидан Аббасова поделилась атмосферными кадрами из Парижа.

Как передает Day.Az, она опубликовала в Instagram серию фотографий, запечатлев себя на фоне Эйфелевой башни в вечернее время. На снимках башня подсвечена в цветах французского флага, что создает выразительный и символичный фон.

Для образа Фидан выбрала элегантное красное платье с акцентом на талию, дополнив его перчатками и головным убором в тон. Стильный и женственный образ гармонично перекликается с парижской атмосферой и подчёркивает утончённость локации.