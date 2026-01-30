https://news.day.az/popularblog/1812858.html Стамбульский образ от Фидан Нур Азербайджанская блогер Фидан Нур показала свой образ из Стамбула. Азербайджанская блогер Фидан Нур поделилась в социальных сетях видео из Стамбула, продемонстрировав свой новый образ.
Стамбульский образ от Фидан Нур
Азербайджанская блогер Фидан Нур показала свой образ из Стамбула.
Она поделилась в социальных сетях видео из Стамбула, продемонстрировав свой новый образ.
На опубликованных кадрах она позирует в леопардовой куртке, светлом топе и черных брюках, дополнив их аксессуарами и сумкой.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре