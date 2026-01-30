https://news.day.az/popularblog/1812974.html Аида Алиева узнала пол будущего ребенка - ВИДЕО Популярный азербайджанский блогер Аида Алиева, которая готовится стать матерью во второй раз, узнала пол будущего ребенка. Как передает Day.Az, соответствующей публикацией она поделилась у себя на странице в Инстаграм. У пары родится дочь, рождение которой супруги ждут с нетерпением.
Популярный азербайджанский блогер Аида Алиева, которая готовится стать матерью во второй раз, узнала пол будущего ребенка.
Как передает Day.Az, соответствующей публикацией она поделилась у себя на странице в Инстаграм. У пары родится дочь, рождение которой супруги ждут с нетерпением.
