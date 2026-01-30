https://news.day.az/popularblog/1812975.html Римские каникулы Лейлы Насирли - ФОТО Азербайджанский блогер Лейла Насирли опубликовали фотографии на фоне Колизея в Риме, Италия. Как передает Day.Az, соответствующей публикацией она поделилась у себя на странице в Инстаграм.
