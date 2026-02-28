Лейла Насирли рассталась с мужем

Известный азербайджанский блогер Лейла Насирли рассталась с мужем.

Как передает Day.Az, об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

Лейла Насирли замужем за Джавидом Меликовым. У пары двое детей.