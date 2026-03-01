https://news.day.az/popularblog/1819013.html Торт в форме розы - ВИДЕО Азербайджанский фуд-блогер под никнеймом imhungry.az показала, как приготовить эстетичный торт в форме розы. Как передает Day.Az, рецептом она поделилась на своей странице в Инстаграм.
