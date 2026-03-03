Легендарный американский фастфуд в Баку

Азербайджанский блогер Айхан Сулейманов, более известный как aykhunterr, рассказал о том, что в Баку появился легендарный американский фастфуд.

Как передает Day.Az, соответствующей публикацией он поделился на своей странице в Инстаграм.

"Этот бренд отличает нежность и сочность курицы, что в роллах и бургерах, что отдельными кусочками и крылышками. Также у них много видов заправок картофеля фри и безлимитно можно наливать напитки", - отметил Айхан в публикации.