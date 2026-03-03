https://news.day.az/popularblog/1819657.html Легендарный американский фастфуд в Баку - ВИДЕО Азербайджанский блогер Айхан Сулейманов, более известный как aykhunterr, рассказал о том, что в Баку появился легендарный американский фастфуд. Как передает Day.Az, соответствующей публикацией он поделился на своей странице в Инстаграм.
Легендарный американский фастфуд в Баку - ВИДЕО
Азербайджанский блогер Айхан Сулейманов, более известный как aykhunterr, рассказал о том, что в Баку появился легендарный американский фастфуд.
Как передает Day.Az, соответствующей публикацией он поделился на своей странице в Инстаграм.
"Этот бренд отличает нежность и сочность курицы, что в роллах и бургерах, что отдельными кусочками и крылышками. Также у них много видов заправок картофеля фри и безлимитно можно наливать напитки", - отметил Айхан в публикации.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре