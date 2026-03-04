https://news.day.az/popularblog/1819919.html Наджиба показала обустройство кухни в новой квартире - ВИДЕО Азербайджанский блогер Наджиба поделилась с подписчиками процессом обустройства кухни в своей новой квартире. Как передает Day.Az, соответствующее видео она опубликовала на своей странице в Instagram.
Азербайджанский блогер Наджиба поделилась с подписчиками процессом обустройства кухни в своей новой квартире.
Как передает Day.Az, соответствующее видео она опубликовала на своей странице в Instagram.
На видео девушка распаковывает кухонное оборудование, распределяет специи, крупы и мучные изделия по контейнерам, а также раскладывает посуду по полочкам.
Видео сопровождается красивым интерьером кухни и букетом цветов.
