Наджиба показала обустройство кухни в новой квартире

Азербайджанский блогер Наджиба поделилась с подписчиками процессом обустройства кухни в своей новой квартире.

Как передает Day.Az, соответствующее видео она опубликовала на своей странице в Instagram.

На видео девушка распаковывает кухонное оборудование, распределяет специи, крупы и мучные изделия по контейнерам, а также раскладывает посуду по полочкам.

Видео сопровождается красивым интерьером кухни и букетом цветов.