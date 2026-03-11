https://news.day.az/popularblog/1821426.html Как отметили Йель чершенбеси в Германии? - ВИДЕО Азербайджанский блогер Машди Алиев, проживающий в Германии, показал как отметил Йель чершенбеси. Как передает Day.Az, соответствующей публикацией он поделился на своей странице в Инстаграм.
Как отметили Йель чершенбеси в Германии? - ВИДЕО
Азербайджанский блогер Машди Алиев, проживающий в Германии, показал как отметил Йель чершенбеси.
Как передает Day.Az, соответствующей публикацией он поделился на своей странице в Инстаграм.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре