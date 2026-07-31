https://news.day.az/popularblog/1851009.html French toast - Рецепт от gny_sweets Азербайджанский фуд-блогер под никнеймом gny_sweets показала как приготовить French toast. По ее словам, она жалеет, что не приготовила это лакомство раньше. Как передает Day.Az, рецептом она поделилась на своей странице в Инстаграм. >
French toast - Рецепт от gny_sweets
Азербайджанский фуд-блогер под никнеймом gny_sweets показала как приготовить French toast. По ее словам, она жалеет, что не приготовила это лакомство раньше.
Как передает Day.Az, рецептом она поделилась на своей странице в Инстаграм.
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