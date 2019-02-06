Актеры, которые попросили прибавки и были уволены

От "Бонда" и "Матрицы" до "Железного человека" - сколько актеров лишились работы в звездных франшизах, потребовав увеличить их гонорар?

Это сегодня, в эпоху #MeToo и защиты прав обиженных и угнетенных, вопросы гонораров (и их "уравниловка" для мужчин и женщин) решаются зачастую публично, а еще не так давно всё было гораздо проще. Во-первых, связанные с деньгами вопросы решались за закрытыми дверями и, во-вторых, решались очень просто: качаешь права и требуешь больше денег, чем тебе готовы дать? - добро пожаловать на выход. Day.Az со ссылкой на kinoafisha.info расскажет об актерах, которые попросили прибавки и были уволены.

Сюзанн Сомерс и "Трое - это компания"

В 1980 году продюсеры готовились снимать 5-й сезон популярного сериала "Трое - это компания" и праздновали номинации на "Золотой глобус" двух главных звезд ситкома, Джона Риттера и Сюзанн Сомерс. А вот сама Сомерс не праздновала - она ругалась с руководством ABC по поводу гонорара. Сюзанн решила, что, раз уж она теперь так популярна, то вполне достойна прибавки к гонорару. На тот момент актриса получала по 30 тысяч долларов за серию, ей предложили 35 - а Сомерс потребовала 150 (примерно столько же получал Джон Риттер - напомним, это были 80-е и о равенстве гонораров никто даже не заикался).

Дальше все развивалось стандартно: канал ABC Сомерс отказал, Сомерс отказалась от съемок, рассчитывая на то, что сериал не справится без своей главной звезды. Руководство ABC не поддалось на поведение, откровенно попахивавшее шантажом, и Сюзанн уволили - демонстративно, чтобы, как говорится, другим было неповадно.

Шон Коннери и "Бондиана"

То ли он ушел, то ли его "ушли" - но была там какая-то неприятная история...

Шон Коннери попрощался с "Бондианой" после "Живешь только дважды", но еще до съемок в фильме актер публично давал понять, что франшиза ему наскучила. Оказывается, дело было не только в этом - но и, как водится, в деньгах. Коннери хотел получать большую долю от прибыли франшизы и добился от продюсеров "Бондианы" весьма существенного (по меркам 60-х) гонорара - не просто 750 тысяч долларов, но еще и 25% прибыли от продажи мерчендайза. Продюсеры заподозрили, что к следующему фильму Шону Коннери и этого окажется мало - так что актера уволили, сделав новым Бондом куда менее привередливого Джорджа Лэзенби всего за 50 тысяч долларов.

Джордж Идс, Джоржа Фокс и "C. S. I. Место преступления"

В 2004 году за кулисами сериала "C. S. I. Место преступления" творилась драма куда более захватывающая, чем в кадре. Звезды сериала, Джоржа Фокс и Джордж Идс, отказались возвращаться на съемочную площадку, поскольку были недовольны своим гонораром. Продюсеры предлагали звездному тандему увеличение гонораров на 20 тысяч долларов за серию - таким образом и Фокс, и Идс получали бы по 120 тысяч за каждый эпизод. Однако Джорже и Джорджу и этого показалось мало - так что они решили надавить на продюсеров, отказавшись сниматься, а вместо этого получили приказ об увольнении.

История, впрочем, закончилась неплохо: Идса и Фокс вскоре наняли обратно по их просьбе, вот только все договоренности о повышении гонораров, естественно, были расторгнуты - в итоге демонстративная выходка звезд обошлась им примерно в 1,76 миллиона долларов.

Валери Харпер и "Вэлери"

Ситком "Вэлери" мог продержаться в эфире очень долго и занять достойное место в списке самых популярных сериалов - второй сезон с Валери Харпер и совсем еще юным Джейсоном Бэйтманом в главных ролях продемонстрировал повышение рейтингов, продюсеры расцвели, в воздухе царили надежда и оптимизм... А потом пришла Валери и все испортила.

По условиям контракта за каждый эпизод 3 сезона Харпер должна была получить 56 750 долларов - плюс 10% от прибыли сериала. Актриса же за два сезона настолько уверовала в свою незаменимость и популярность, что потребовала у продюсеров 100 тысяч долларов за серию плюс еще и 35% от прибыли. Ей, разумеется, отказали, и Валери повторила классический ход - отказалась сниматься, пока ее требования не удовлетворят.



Удивительно, но продюсеры пошли актрисе навстречу - увеличили гонорар Валери до 65 тысяч долларов за серию плюс 12,5% от всей прибыли. После этого Харпер на площадку вернулась, но ненадолго - снялась в одном-единственном эпизоде, а потом ее уволили.

Маркус Чонг и "Матрица"

Роль Тэнка была не настолько важна для "Матрицы", но у Маркуса Чонга, который сыграл Тэнка в первом фильме, на этот счет было иное мнение. Когда братья/сестры Вачовски начали разработку сразу двух сиквелов, они предложили Маркусу 250 000 долларов, но актер - на фоне успеха первой "Матрицы" - потребовал за два фильма миллион.

Адвокат Чонга поставил студии очень странный ультиматум, который звучал так:

"Либо студия согласится на требуемое (500 тысяч долларов плюс бонусы и гарантии приглашения на пресс-мероприятия и премьеры)... либо он снимется в фильмах бесплатно".

Казалось бы, бесплатный исполнитель - что может быть лучше? Но режиссеры решили, что актер-скандалист не нужен им и даром - Чонга из франшизы "попросили". Сам Маркус, однако, на этом не успокоился - звонил в Warner Bros., пытался судиться с дистрибьюторами, заявлял, что ему угрожали. Все было напрасно и закончилось тем, что в какой-то момент уже самого Чонга арестовали за угрозы.

Джейми Фоксуорт и "Дела семейные"

Один из самых глупо обставленных уходов персонажа из сериала в истории пришелся на 4 сезон ситкома "Дела семейные". В одной из серий Джуди, младшая дочка семейства Уинслоу, поднимается наверх - и больше ее никто никогда не видел.

За кадром все было, конечно, куда интереснее: оказывается, Джейми Фоксуорт, исполнительницу роли Джуди, из сериала убрали после того, как она потребовала слишком большой прибавки к гонорару. Конечно, сама Фоксуорт на тот момент была еще подростком и особо требовать не умела, так что фактически в увольнении повинна ее мама и заодно менеджер, которая захотела обеспечить дочке зарплату побольше. Что ж - урок "никогда не делайте своих родственников своими менеджерами" в свое время выучило множество детей-звезд, Фоксуорт в этом списке была не первой и не последней.

Джейми Фоксуорт от этого увольнения так и не оправилась - впоследствии обнаружилось, что юная актриса начала сниматься в фильмах для взрослых.

Криспин Гловер и "Назад в будущее"

Сам Гловер каждый раз дает разные объяснения того, почему же он не вернулся в сиквел "Назад в будущее", но, как это часто бывает, реальная причина очень проста - деньги. За повторение роли Джорджа МакФлая в сиквеле ему предложили 150 тысяч долларов - намного меньше, чем должны были получить коллеги Гловера, Том Уилсон и Лея Томпсон.

Криспин заподозрил, что продюсеры хотят "выжить" его из франшизы: актер утверждал, что по сценарию его герою в сиквеле приходилось оказываться в сложных, физически неприятных условиях и в какой-то момент даже висеть вниз головой. По словам Гловера, это было "наказание" за то, что он позволил себе критиковать сценарий. Ну а когда Криспин попытался поговорить по поводу адекватного денежного вознаграждения за потенциальные страдания в сиквеле, продюсеры франшизы, наоборот, снизили предложенный гонорар еще на 25 тысяч долларов. После этого Гловер понял, что никто его возвращения особо не хочет - и с "Назад в будущее" попрощался.

Терренс Ховард и "Железный человек"

Доподлинно мы, наверное, никогда не узнаем, почему Терренс Ховард ушел из киновселенной Marvel после первого же фильма, а теплое местечко во франшизе с миллиардными сборами занял в итоге Дон Чидл. Слухи же вполне однозначно утверждают, что виной всему не устроивший Ховарда гонорар.

Интересный факт: за первого "Железного человека" Терренс Ховард получил больше, чем собственно Железный человек, Роберт Дауни-младший - 3,5 миллиона долларов (или 4,5 миллиона, если судить по словам самого Терренса). Не так уж удивительно: Дауни-младший на тот момент возвращался со дна и был для Marvel большим риском, а Ховард - со всех сторон положительным умницей-номинантом на "Оскар".

Грандиозный успех "Железного человека" расстановку сил моментально изменил, и, чтобы увеличить гонорар Дауни-младшему, Marvel урезала гонорар Ховарду. За сиквел Терренс должен был получить 8 миллионов долларов (опять-таки по его собственным словам), но Marvel переработала его контракт и предложила актеру всего 1 миллион. Когда же Ховард попытался возражать, его вообще уволили - наняв взамен Дона Чидла.

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