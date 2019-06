Посмертный проект создателя вселенной Marvel Стэна Ли - роман "Уловка света" (A Trick of the Light) будет опубликован в виде книги. Об этом сообщает The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Уловка света", написанная в соавторстве с Кэт Розенфилд, рассказывает о двух подростках с необычными способностями - Кэмероне (умеет силой разума управлять технологиями) и Ниа (гениальный хакер). Они должны будут объединиться, чтобы спасти мир от разрушения.

Книга стала первым романом Стэна Ли для взрослых читателей. Известно, что роман "Уловка света" выпустят, как в аудио, так и печатной версии. Аудиоверсия выйдет 27 июня в исполнении актрисы Яры Шахиди.



Книгу в твердом переплете представят в сентябре 2019 года.

Стэн Ли, который создал Человека-паука, Людей Икс и Железного человека и других персонажей вселенной Marvel, умер в ноябре 2018 года в возрасте 95 лет.



