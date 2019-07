Поп-королеву Мадонну, которая недавно призналась, зачем ей повязка на один глаз, обвинили в расизме.

Пользователи сети осудили звездную маму за креативные фото ее детей, которые певица опубликовала в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

60-летняя Мадонна запостила в insta-сторис снимки своих приемных темнокожих дочерей - близнецов Стеллы и Эстер. Для фото певица использовала четвертинки арбуза, которые должны были выглядеть как платье и юбка - такие оригинальные кадры довольно популярны в сети.

Однако Мадонна не учла тот факт, что существует стереотип о том, что афроамериканцы любят арбузы. Это является оскорбительным, а подобные изображения считаются расистскими.

"Белые люди издевались над темнокожими из-за их любви к арбузам еще со времен рабства. Я уверен, что Мадонна осведомлена об этом. Она - белая женщина, воспитывающая темнокожих детей, и должна осознавать свои действия", - написал в Twitter один из пользователей.

White folks have been making fun of black folk for their love of watermelon since the slave days. I'm sure that Madonna is FULLY aware of this. She's a white woman raising black kids, she should be consciously aware of her actions. End of story. pic.twitter.com/E0eUgpyodH

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!