Поп-королеву Мадонну, которая недавно призналась, зачем ей повязка на один глаз, обвинили в расизме.

Пользователи сети осудили звездную маму за креативные фото ее детей, которые певица опубликовала в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

60-летняя Мадонна запостила в insta-сторис снимки своих приемных темнокожих дочерей - близнецов Стеллы и Эстер. Для фото певица использовала четвертинки арбуза, которые должны были выглядеть как платье и юбка - такие оригинальные кадры довольно популярны в сети.

Однако Мадонна не учла тот факт, что существует стереотип о том, что афроамериканцы любят арбузы. Это является оскорбительным, а подобные изображения считаются расистскими.

"Белые люди издевались над темнокожими из-за их любви к арбузам еще со времен рабства. Я уверен, что Мадонна осведомлена об этом. Она - белая женщина, воспитывающая темнокожих детей, и должна осознавать свои действия", - написал в Twitter один из пользователей.