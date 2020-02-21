Ежегодный фестиваль Burning Man пройдет с 30 августа по 7 сентября в пустыне Блэк Рок в Неваде.

По традиции в последний день будет сожжена огромная фигура человека, а также храм. В 2020 году его построят по проекту архитектора и скульптора Лоуренса "Ренцо" Вербека и мастера арт-инсталляций Сильвии Адриан Лис, передает Day.Az со ссылкой на AD Magazine.

Храм представляет собой восьмиконечную структуру, символизирующую границу между землей и небом, человеком и божеством. Он получит название Эмпирей - в античной философии это одна из верхних частей неба, наполненная огнем.

Сооружение возведут из дерева и сожгут 7 сентября в соответствии с философией фестиваля "Не оставляй следов" - это означает, что все следы человеческого присутствия, включая архитектуру, должны быть уничтожены до окончания Burning Man.

"Честно говоря, я немного волнуюсь. Я привык строить здания, которые будут стоять всю жизнь, - сказал Вербек в интервью FastCompany. - Поэтому мне действительно пришлось приложить усилия, чтобы выяснить, как построить семиэтажную конструкцию, которая будет жить только неделю".