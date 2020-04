Мировые звезды провели онлайн-концерт для врачей

Люди по всему миру объединяются в борьбе с коронавирусом и самыми разными способами выражают свою благодарность медработникам: аплодируют вечером с балконов, дарят им подарки или предоставляют бесплатное жилье.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Bazaar.ru, поддержать врачей решили и звезды мирового масштаба: они провели благотворительный онлайн-концерт One World: Together At Home (который в общей сложности длился 8 часов!), организованный ВОЗ и фондом Global Citizen.

Куратором мероприятия выступила Леди Гага. В онлайн-марафоне приняли участие больше 100 музыкантов с мировым именами: Дженнифер Лопес, Тейлор Свифт, Билли Айлиш, Элтон Джон, Камила Кабелло и Шон Мендес, Рита Ора, The Killers, The Rolling Stones и другие звезды, а еще в прямом эфире появились врачи, выздоровевшие пациенты и представители благотворительных организаций.