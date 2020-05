Марион Котийяр и Гийом Кане заразились коронавирусом

Том Хэнкс и Рита Уилсон, Мадонна, Борис Джонсон, супруга премьер-министра Канады Софи Грегуар-Трюдо - вот лишь часть знаменитостей, переболевших коронавирусум. Как оказалось, в этот список входят и две звезды французского кино: Марион Котийяр и Гийом Кане.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на bazaar.ru, актеры перенесли болезнь на самоизоляции и только после повторного и, к счастью, отрицательного теста на COVID-19 решили поделиться новостью с поклонниками. На днях Кане дал интервью телеведущей Лори Халева для телеканала Canal+. Центральной темой беседы был новый фильм с его участием In The Name of The Land режиссера Эдуарда Бержона, но не смогли Гийом и Лори не затронуть и мировую пандемию, которая ударила в том числе и по киноиндустрии: актер неожиданно признался, что уже переболел коронавирусом вместе с супругой, но отметил, что все прошло в легкой форме.

"Мы с Марион счастливчики, так как подхватили довольно легкую версию этого вируса, если можно так сказать. Мы так и не понимаем, можем ли мы заразиться повторно и стоит ли теперь нам этого так опасаться, но в любом случае, мы рады, что все позади", - рассказал Гийом.

Коронавирус затронул не только самого Гийома и его семью, но и его работу. Ему пришлось поставить на паузу свой новый режиссерский проект Astérix & Obélix: L'Empire du Milieu, съемки которого проходили в Китае: "После долгих обсуждений и рассмотрения разных вариантов мы решили перенести съемки на 8 марта 2021 года, а приготовления к ним начнутся 9 ноября 2020-го".