Умерла британская певица Вера Линн

Британская певица Вера Линн скончалась в возрасте 103 лет. Об этом сообщает BBC News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Вера Линн получила популярность во время Второй мировой войны, когда вела концертную радиопрограмму Sincerely Yours ("Искренне ваша") на BBC, посвященную британским военнослужащим на фронте.

В ноябре 1952 года сразу три композиции Линн Forget Me Not, The Homing Waltz и Auf Wiederseh'n Sweetheart попали в первый британский хит-парад журнала New Musical Express. В 2009-м она стала старейшей исполнительницей, попадавшей в музыкальные чарты. Она также прославилась за рубежом, став первой британской артисткой, возглавившей списки журнала Billboard благодаря синглу Auf Wiederseh'n Sweetheart.

Также в репертуар Линн вошли известные баллады We'll Meet Again, Wishing и White Cliffs of Dover. Помимо этого, артистка снялась в фильме "Мы встретимся снова" 1943 года и в ленте "Без любви не обойтись" 1944-го.