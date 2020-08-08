Баста и Zivert сыграли супругов в новом клипе «Неболей»

7 августа состоялась премьера клипа на совместную композицию Басты и Zivert "Неболей". Певица признается, что давно мечтала о сотрудничестве с рэпером, ведь он единственный из коллег, кто по-настоящему ее вдохновляет, передает Day.Az со ссылкой на starhit.ru.

По словам исполнителей, "Неболей" - не просто видеоиллюстрация к песне, а маленький фильм, рассказывающий о горечи расставания. По сюжету, Баста и Zivert играют супругов, которые тяжело переживают развод. Оба все еще любят друг друга, но не могут быть вместе из-за внутренних противоречий.

"Что мы на самом деле любим? Самого человека или то чувство, что испытываем рядом с ним? По чему именно скучаем, когда все разбивается вдребезги? "Куда уходит она, когда остывает сердце, и почему так близко от любви до ненависти?" Сколько еще таких вопросов будут бесконечно стучать в твоих висках, пока ты закрываешь за собой дверь с увесистым багажом в руке - навсегда. Точно я знаю лишь одно - однажды ты получишь ответы на все, они придут так просто, как новый, ясный день за окном, что виднеется сквозь развевающийся на ветру белый тюль. И станет однажды легко. Ты только не болей, пока меня ты ждешь", - писала Zivert.

Она также отметила, что давно мечтала попробовать себя в качестве актрисы, поэтому с радостью согласилась на роль в клипе. "Но я не играла, - делилась впечатлениями певица. - Я прожила каждый кадр, как скриншот из собственной жизни, вытаскивая наружу то, что каждый из нас, включая меня, хотя бы однажды пережил".

29-летняя Zivert не скрывает восхищения талантом Басты. Именно композиции рэпера повлияли на ее собственный творческий путь, - признается она. "А то, что мы сделали вместе - это не песня, это взрослый, осознанный диалог между мужчиной и женщиной, которые просто однажды понимают, что, когда уходит любовь, бессилен Бог", - написала она в личном блоге.

Поклонники остались в восторге от совместного проекта кумиров. "Как будто посмотрела старое хорошее, душевное кино. Мелодия и слова вроде простые, но в этом и вся прелесть. Простота пленит и всегда вызывает улыбку и доверие. Прекрасный получился дуэт"; "Баста - лирик, как всегда, на высоте! Отдельное спасибо за красивую историю, так знакомую многим"; "Это очень чувственно. Кадры шикарнейшие! Зи сама женственность. Кино! Ладошки аж намокли, ребят. Я пережил с вами это расставание, честное слово", - писали пользователи Сети.