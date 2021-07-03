Нигяр Джамал совершила ДТП и скрылась с места происшествия

Победительница песенного конкурса "Евровидение 2011" Нигяр Джамал попала в аварию.

Как передает Day.Az со ссылкой на Milli.Аz, два дня назад певица столкнулась с автомобилем марки Toyota Prius возле станции метро "28 мая" и скрылась с места происшествия.

После того, как пострадавший водитель обратился в полицию, Нигяр пообещала отремонтировать его машину.