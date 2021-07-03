https://news.day.az/showbiz/1358354.html Нигяр Джамал совершила ДТП и скрылась с места происшествия
Нигяр Джамал совершила ДТП и скрылась с места происшествия
Победительница песенного конкурса "Евровидение 2011" Нигяр Джамал попала в аварию.
Как передает Day.Az со ссылкой на Milli.Аz, два дня назад певица столкнулась с автомобилем марки Toyota Prius возле станции метро "28 мая" и скрылась с места происшествия.
После того, как пострадавший водитель обратился в полицию, Нигяр пообещала отремонтировать его машину.
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