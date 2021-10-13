Супруга Дэвида Бекхэма раскрыла секрет долгого и счастливого брака

Британская модель и бывшая вокалистка Spice Girls Виктория Бекхэм раскрыла секрет счастливого брака с легендарным футболистом Дэвидом Бекхэмом. О своих отношениях с мужем 47-летняя Бекхэм рассказала в эфире программы Good Morning America, который был опубликован на YouTube, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Виктория Адамс и Дэвид Бекхэм поженились в 1999 году, а в июле 2021 года отметили 22-ю годовщину своего союза. За это время они стали родителями четверых детей. Во время программы речь зашла о том, как паре удалось оставаться вместе столько лет.

"О господи, супружеская мудрость, наверное. Я не знаю. Мы всегда очень поддерживали друг друга. Нам всегда было весело, а он [Дэвид] просто замечательный отец и муж", - сказала Виктория.

Виктория и Дэвид продолжают дарить друг другу трогательные подарки и часто пишут признания в любви в социальных сетях. "Я люблю тебя, Дэвид. Ты - шикарный муж", - написала Бекхэм недавно.

В эфире она ответила и на вопрос о возможном возвращении на сцену. "Успех Spice Girls был грандиозен... Но я думаю, что времена моей карьеры как певицы остались позади", - отметила Бекхэм.