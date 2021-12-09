Кристина Риччи во второй раз стала мамой

Актриса Кристина Риччи во второй раз стала матерью, рассказал в Instagram ее муж - стилист Марк Хэмптон, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Малышку назвали Клео. Родители уже поделились в социальных сетях ее первыми фотографиями. "У меня сердце останавливается. Кристина и Клео чувствуют себя хорошо, мы отдыхаем после насыщенного утра. Добро пожаловать в мир, маленькая Клеопатра Риччи Хэмптон", - написал новоиспеченный отец.

В 2020 году Кристина Риччи развелась с предыдущим мужем - продюсером Джеймсом Хирдедженом. Их брак продлился семь лет, в отношениях родился сын Фредди, которому уже пять лет.

Известно, что 25 июня 2020 года Риччи вызвала полицию, а 2 июля 2020 года подала на развод, указав причиной непримиримые разногласия. В своем судебном иске она указывала, что во время одной из ссор муж плюнул в нее.

Позже актриса рассказала, что похожие издевательства начались над ней со стороны Хирдеджена в декабре 2019 года - перед пандемией. Риччи утверждала, что ее муж дважды напал на нее в июне 2020 года, не позволял ей позвонить в службу экстренной помощи после стычки, угрожал ей убийством, из-за чего она даже запрятала все ножи в их доме.