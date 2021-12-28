Dior приостановил сотрудничество с Трэвисом Скоттом из-за инцидента на фестивале в Техасе

Французский модный дом Dior во вторник сообщил о решении отложить на неопределенный срок выпуск совместной с американским рэпером Трэвисом Скоттом капсульной коллекции одежды из-за инцидента, произошедшего 5 ноября на Astroworld Festival в Хьюстоне (штат Техас, США), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Из уважения ко всем, кого коснулись трагические события на Astroworld, Dior решил отложить на неопределенный срок выпуск продукции совместно с линией Cactus Jack, которая изначально должна была войти в летнюю коллекцию 2022 года", - цитирует издание Women's Wear Daily заявление Dior, имеющемся в его распоряжении.

15 ноября телекомпания ABC сообщила, что число жертв давки во время выступления Скотта на фестивале Astroworld Festival достигло 10. Во время концерта люди начали тесниться по направлению к передней части сцены, что вызвало панику, некоторые посетители теряли сознание. Более 300 человек получили помощь в развернутом около музыкального фестиваля полевом госпитале. По данным агентства Reuters, у 11 человек произошел сердечный приступ.

Всего на мероприятие пришли около 50 тыс. человек. Из-за происшествия концерт был остановлен, а второй день фестиваля отменен.