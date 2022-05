В Баку выбрали лучших топ-моделей Азербайджана

В Баку в The Orange Grove прошел финал национального конкурса топ-моделей "Miss & Mister Top Model Azerbaijan 2022".

Ведущими вечера были Турал Алекберов и Минара Аллахвердиева. Гостям была представлена концертная программа с участием Юлии Топчий, Мардана Казымова, рэперов Аслихана и KGB, группы Mad Huskies а также DJ Max`а.

Конкурс проходил на протяжении шести месяцев с участием 27 девушек и парней. Участники прошли кастинг, отборочный тур, opening-party и наконец финал. Организаторами проекта являются Инам Гулиев и Али Рзаев, над хореографией финалистов работали Луиза Мадказина и Ниджат Алекберли.

Путем суммирования голосов онлайн-голосования на официальном сайте конкурса www.topmodel.com.az, а также баллов членов жюри победителями были объявлены Айсел Ализаде и Тимур Самсонов. Финалисты были также отмечены в различных номинациях.

Miss Top Model Azerbaijan

Aysel Alizade

First Runner Up Azerbaijan

Arzu Nagiyeva

Second Runner Up Azerbaijan

Sofiya Huseynli

Third Runner Up Azerbaijan

Maryam Eliyeva

Miss Catwalk Azerbaijan

Liliya Feyzulova

Miss Face Azerbaijan

Sevinc Resulova

Miss Press

Elvira Saidova

Miss The Orange grove Baku

Sofiya Huseynli

Mister Top Model Azerbaijan

Timur Samsonov

First Runner Up Azerbaijan

Nadir Babayev

Second Runner Up Azerbaijan

Elcin Memmedzade

Third Runner Up Azerbaijan

Elvin Ceferov

Mister Catwalk Azerbaijan

Suleyman Yusifov

Mister Face Azerbaijan

Fexri Ismailov

Mister Press

Senan Elizade

Mister The Ogance grove Baku

Aslan Elizade

В состав жюри вошли: главный редактор журнала Passage Нармина Агаси, известный журналист и ведущий на телеканале "İdman Azərbaycan" Вюгар Вюгарлы, PR & Even менеджер сети кинотеатров "Cinema Plus" Нара Гасанова, визажист Налалья Исм, актер Азер Айдемир, fashion и эксперт, директор "K-Fabuel Fashion House" Кюбра Нуриева, "Miss National 2019" Нигар Гадирли, "1 Vice Mister Azerbaijan 2017" Рамал Гашимли, представитель "The Orange Grove" Сами Мудуроглу и учредитель конкурса "Miss & Mister Top Model Azerbaijan" Инам Гулиев.