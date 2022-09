Группа Gorillaz назвала дату выхода альбома «Cracker Island»

Альбом "Cracker Island" виртуальной группы Gorillaz выйдет 24 февраля 2023 года. Об этом музыканты рассказали в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В лонгплей войдет новая песня "New Gold" с участием Tame Impala и Bootie Brown. Гитарист Thundercat исполнит заглавный трек пластинки. Среди других гостей "Cracker Island", пуэрториканский исполнитель Бэд Банни, музыкант-мультиинструменталист Бек и другие.

Всего в альбоме будут представлены 10 треков. Его продюсированием занимались Грег Керстин, работавший с Адель, Сиа, Келли Кларксон и Реми Кабака-младший.

"Cracker Island" следует за мини-альбомом "Meanwhile" 2021 года. Последний на данный момент лонгплей "Song Machine: Season One - Strange Timez" группа выпустила в 2020 году. В нем приняли участие Элтон Джон, Schoolboy Q, участник группы The Cure Роберт Смит и другие.