Джордж Мартин назвал свою самую нелюбимую сцену из «Игры престолов»

Автор книг из цикла "Песнь льда и пламени" Джордж Мартин признался, что ему не понравились две сцены из сериала "Игра престолов", снятого на основе его произведений, передает The Hollywood Reporter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Моя самая нелюбимая сцена из всех восьми сезонов сериала - когда Роберт выходит на охоту. Четыре мужика идут пешком по лесу с копьями. Он не должен гулять по лесу с тремя друзьями с копьями в надежде встретить кабана", - возмутился Мартин.

Он напомнил, что в книге не описывается сцена охоты Роберта Баратеона. Однако, по мнению писателя, королевская охота должна быть более грандиозной. Мартин считает, что в этой сцене должны были присутствовать собаки, королевские палатки, множество мужчин. Писатель посетовал, что в "Игре престолов" даже не "затрубили в рог".

Автору также не понравилась сцена с рыцарским турниром. Он уточнил, что исправил в сериале "Дом Дракона" эпизоды, которые раздражали его в "Игре престолов".