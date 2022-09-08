Джиджи Хадид отвергла Леонардо ДиКаприо

В СМИ обсуждают отношения Леонардо ДиКаприо и Джиджи Хадид. Об этом сообщает US Weekly, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным US Weekly, Леонардо ДиКаприо, недавно расставшийся с моделью Камилой Морроне, переключился на Джиджи Хадид, однако модель решила оставить актера во "френдзоне". "Лео нацелился на Джиджи, но она не проявила ответный интерес. Они друзья, она не хочет вступать в романтические отношения с ним", - цитируют журналисты слова инсайдера.

В апреле этого года Джиджи Хадид отметила 27-летие, в то время как все предыдущие девушки Леонардо ДиКаприо были моложе 25 лет. Кроме того, у модели есть дочь Хай от ее бывшего бойфренда, экс-солиста группы "One Direction" Зейна Малика - в сентябре ей исполнится 2 года.