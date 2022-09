Американский актер и продюсер Том Хэнкс выпустит свой первый роман в следующем году, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Книга под названием The Making of Another Major Motion Picture Masterpiece ("Создавая очередной крупный киношедевр") появится на прилавках магазинов 9 мая 2023 года.

"Каждый персонаж в этой книге делает что-то, что испытал я, когда занимался производством фильмов, а также когда открывал для себя какую-либо философию или усваивал важный урок", - сказал актер.

Роман описывает жизнь персонажей в Соединенных Штатах в нескольких временных отрезках - послевоенный 1947 год, 1970-й и настоящее время.