Хайди Клум нарядился в костюм червяка

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум показала наряд на Хеллоуин и стала мемом в социальных сетях. Соответствующие снимки она опубликовала на своей странице в Instagram.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, 49-летняя знаменитость поделилась кадрами с собственной вечеринки, которую она ежегодно проводит в честь указанного праздника. На размещенных фотографиях видно, что манекенщица выбрала образ коричневого червя, а ее муж, гитарист немецкой группы Tokio Hotel Том Каулитц, решил нарядиться в рыбака.

Вдобавок Клум продемонстрировала фанатам процесс создания ее костюма, который специалисты разработали эксклюзивно для нее. По словам телезвезды, визажистам понадобилось более 10 часов, чтобы создать макияж, подходящий к ее наряду. Кроме того, модели пришлось нанести на тело автозагар, чтобы ее кожа сливалась с цветом костюма червя.

"Сначала я хотела быть деревом, потом растением, вот так мы и пришли к червяку. Мне кажется, что это мой самый любимый образ, потому что он необычный, большой и такой странный, - призналась актриса. - В нем тяжело двигаться, если я упаду, то мне понадобится помощь, чтобы встать. Я немного застряла, чувствуется легкая клаустрофобия".

Публикации Клум привлекли внимание журналистов и поклонников, которые принялись делиться ее снимками в соцсетях. Таким образом вскоре женщина развеселила общественность и быстро стала мемом.