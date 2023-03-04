Названа дата начала съемок нового «Чужого»

Портал Discussing Film сообщил в Twitter, что съемки девятого фильма в серии "Чужой" начнутся уже 9 марта в Будапеште (Венгрия), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

За производство фильма возьмутся создатели оригинального фильма. Изначально планировалось, что съемки картины стартуют в начале февраля, но по неизвестным причинам студия 20th Century Studios и компания Ридли Скотта Scott Free решили передвинуть график.

Сценаристом и режиссером выступит Федерико Альварес ("Не дыши"), а главную роль исполнит Кэйли Спэни, известная по "Мэйр из Исттауна".

В настоящее время создатели держат в секрете, сколько продлятся съемки, о чем расскажет картина, а также когда состоится премьера. Но релиз фильма стоит ожидать не раньше 2024 года.