Герцогиня Йоркская появится на сцене церемонии «Оскар»

Бывшая супруга принца Эндрю, герцога Йоркского, Сара Фергюсон ведет переговоры о том, чтобы принять участие в церемонии награждения премии "Оскар", которая состоится в Лос-Анджелесе 12 марта. Об этом сообщает The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным журналистов издания, бывшая невестка Елизаветы II может появиться на сцене церемонии вручения премии "Оскар", благодаря ее тесным связям с семьей Элвиса Пресли. Фильм "Элвис" номинирован сразу в восьми номинациях и с большой долей вероятности, одну из статуэток будет вручать Сара Фергюсон.

"Были разговоры о том, что герцогиня будет присутствовать на церемонии, и похоже, это произойдет - планируется, что она вручит награду. Она была очень близким другом семьи Пресли, особенно дочери Элвиса Лизы Мари, и недавно даже выступала на ее похоронах", - цитирует издание слова инсайдера.

В последнее время 63-летняя Сара Фергюсон проводит много времени в США, где продвигает свою книгу "Самая интригующая леди". По слухам, герцогиня вместе с мужем, принцем Эндрю, и семьей ее дочери, принцессы Евгении, рассматривает вариант переезда в США.

"Америка, вероятно, сыграет большую роль в ее будущем после проблем, возникших в Великобритании в последние годы", - высказался по этому поводу инсайдер.