Disney снизит расходы на фильмы и сериалы

Генеральный директор Disney Боб Айгер заявил, что его компания внимательно изучает все аспекты своего контент-бизнеса, включая кино и телевидение, поскольку она прокладывает наилучший путь в сложной медиасреде. Он указал на трудности индустрии, где работает его компания: телевизионный бизнес, находящийся в упадке; театральный кинобизнес с неопределенным будущем и потоковое вещание, которое растет, но требует избирательного пути к прибыльности, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Выступая на конференции Morgan Stanley, Айгер заявил, что компания будет специально следить за тем, сколько она тратит на контент и сколько проектов она производит в будущем. Об этом пишет The Hollywood reporter.

"Мне очень приятно, что поддержка, которую я получаю от создателей контента компании, значительна, и она выражается в снижении затрат на контент, будь то сериал или фильм, где расходы только что взлетели до небес и, что, на мой взгляд, недопустимо. Все они согласны с этим", - высказался Айгер, добавив, что речь идет также о "понимании того, какой объем нам нужен, и уменьшении того, сколько мы зарабатываем".

Он отметил, что основной контент франшизы (Marvel, "Звездные войны", "Холодное сердце" и другие) останется эксклюзивным для платформ, принадлежащих Disney.

"Disney очень сильный, безусловно, самый влиятельный бренд в сфере семейных развлечений", - сказал Айгер, добавив, что, когда зрители увидят "Русалочку" в мае, "это напомнит вам, насколько силен этот бренд".

"По "Звездным войнам" мы сняли три фильма и назвали их сагами, которые, очевидно, являются преемниками первых шести фильмов Джорджа Лукаса. У них были очень хорошие кассовые сборы - на самом деле очень хорошие. Мы сделали две так называемые автономные игры в Rogue One и Solo. "Изгой-один" справился неплохо, "Соло" нас немного разочаровал. Это дало нам паузу, чтобы подумать, может быть, скорость их выходов была чрезмерной. И вот мы решили немного отступить. Мы по-прежнему занимаемся разработкой фильмов по "Звездным войнам". Мы собираемся удостовериться, что когда мы его создадим, он будет правильным, поэтому мы очень осторожны", - поделился своим мнением гендиректор.

Айгер заключил, что цель состоит в том, чтобы сосредоточиться на качестве, а не количестве выпускаемого контента.