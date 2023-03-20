Оксана Самойлова заявила, что Джиган больше не живет с ней

Модель и блогерша Оксана Самойлова в Instagram подтвердила, что ее супруг Джиган сейчас не живет вместе с семьей, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Сейчас мы не живем вместе. А так он в Москве, с детьми видится регулярно. Я не могу рассказывать, что случилось, потому что это не только моя история, но думаю, со временем все и так прояснится, хотим мы того или нет", - написала звезда в личном блоге.

Слухи о разладе в семье начали распространяться после того, как Джиган перестал появляться на совместных кадрах в блоге Самойловой. Блогерша никак не комментировала ситуацию, однако выложила письмо от дочери, в котором наследница поддержала мать в ссоре с отцом.