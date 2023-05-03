Умер актер из сериала «Богатые тоже плачут»

В возрасте 80 лет скончался актер Гастон Тусе, известный по своей роли в популярном мексиканском сериале "Богатые тоже плачут". Об этом пишет El Heraldo De Mexico со ссылкой на Национальную ассоциацию переводчиков, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Национальная ассоциация переводчиков сообщает о смерти нашего партнера-переводчика Гастона Тусета. Актер и режиссер с большим опытом работы в театре, кино и на телевидении. Его помнят по участию в популярных мыльных операх "Богатые тоже плачут" и "Искорка". Мы выражаем глубочайшие соболезнования его семье и друзьям", - заявили в ассоциации переводчиков, с которой сотрудничал Тусе.

Гастон Тусе родился в Аргентине в 1942 году, однако артист сумел обрести популярность только после переезда в Мексику в 1970 году. В сериале "Богатые тоже плачут" артист исполнил роль доктора Суареса, а в "Искорке" 1982 года Тусе перевоплотился в падре Эухенио. Кроме того, он снимался в сериалах "Никто, кроме тебя", "Дикая Роза", "Моя вторая мама", "Узы любви".