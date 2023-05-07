Оззи Осборн решил вернуться на сцену после завершения карьеры

Фронтмен культовой британской рок-группы Black Sabbath Оззи Осборн решил вернуться на сцену.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, слова музыканта процитировало издание Metal Hammer.

Отметим, что в феврале текущего года вокалист заявил о завершении своей карьеры. Но спустя несколько месяцев Осборн решил вернуться в строй.

"Ты не можешь покинуть эту игру. Это не работа, это страсть. Я не умею больше ничего делать. Я дорожный пес, понимаешь? Я делал это 55 лет. Это лучшее, что когда-либо случалось со мной", - поделился он.

По словам Оззи, живые выступления являются смыслом его жизни. Музыкант пообещал выступать даже несмотря на плохое самочувствие.

Напомним, 1 февраля Осборн сообщил, что из-за проблем со здоровьем он вынужден отказаться от гастролей. Сейчас музыканту 74 года. Свою карьеру он начал еще в 1968 году в группе Black Sabbath.