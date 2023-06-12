72-летний Билл Мюррей закрутил роман с младшей на 30 лет известной певицей

Голливудский актер Билл Мюррей закрутил роман с американской певицей Келис.

Как передает Day.Az со ссылкой на TSN, чувства между 72-летним Мюрреем и 43-летней Келлис возникли на фоне пережитых драм с бывшими партнерами. Актера неоднократно видели на выступлениях исполнительницы.

Источники, близкие к паре, рассказывают, что их тоже видели вместе в одном отеле, где они "первое время сближались" после встречи в США. Другие инсайдеры говорят, что они стали ближе после смерти умершего в марте прошлого года второго мужа Келис и смерти экс-супруги Мюррея, которой не стало в 2021 году, пишет издание US Sun.

Актера сфотографировали, во время выступления Келис на фестивале Mighty Hoopla в Броквелл-парке, Южный Лондон.

"Они встречались в Штатах раньше, о чем говорили люди в индустрии, а теперь встречаются в Лондоне, пока они оба здесь. Они точно нашли общий язык. Их обоих видели в той же гостинице, и он несколько раз смотрел ее выступление, прежде чем отправиться в Mighty Hoopla", - добавил инсайдер.

Источник также отметил, что они оба пережили относительно недавнюю тяжелую потерю и между ними есть общая связь.

"Что бы ни свело их вместе, и как бы маловероятно это ни казалось, они оба одиноки и весело проводят время, несмотря на достаточно большую разницу в возрасте", - сказал инсайдер.

Отметим, что у Билла Мюррея в 2021 году умерла экс-жена Дженнифер Батлер. Эту потерю актер очень тяжело переживал. Они были вместе почти 10 лет, впрочем, развелись в 2008-м. Батлер обвиняла бывшего в домашнем насилии, неверности, а также в зависимости от секса, алкоголя и наркотических веществ. От нее у Билла есть четверо детей. До этого актер был женат на Маргарет Келли, от которой имеет двух сыновей.

Избранница Мюррея Келис также была замужем дважды. Первым мужем певицы был хип-хоп исполнитель NAS, от которого у нее есть сын. Они были вместе пять лет, но после развода артистка обвинила бывшего в насилии. Вторым мужем Келис был Майк Мора. Год назад он умер от рака желудка в 37-летнем возрасте.