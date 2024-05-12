Внешность Дженнифер Лопес на новых фото оценили в сети фразой «упала в канаву»

Внешность американской певицы и актрисы Дженнифер Лопес на новых фото папарацци оценили в сети фразой "упала в канаву". Соответствующий материал и комментарии появились на сайте Daily Mail, передает Day.Az.

54-летняя звезда прогулялась по улицам Нью-Йорка, США, в оверсайз-наряде. Она примерила потертый серый свитер и широкие мешковатые джинсы с принтом в виде грязных пятен. Кроме того, знаменитость надела рыжие ботинки на массивной платформе и взяла с собой черную сумку Hermes Birkin. В то же время артистка уложила волосы в гладкий пучок и выбрала в качестве аксессуаров солнцезащитные очки и золотистые серьги-кольца.

Читатели издания высказались о кадрах под публикацией. "Смешно пытаться спрятать бедра в джинсах размером с палатку", "Она только что закончила красить сарай?", "Джинсы в собачьих фекалиях и сумка за 10 тысяч долларов", "Она упала в канаву?", "Как женщина в ее возрасте может не уметь одеваться?" - возмутились юзеры.

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