Дочь Шварценеггера станет матерью в третий раз

Дочь голливудского актера Арнольда Шварценеггера, Кэтрин, станет матерью в третий раз. Об этом сообщает издание People, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Инсайдер из окружения знаменитостей заявил, что писательница Кэтрин Шварценеггер и звезда фильмов "Стражи Галактики", "Мир юрского периода" и "Пассажиры" Крис Пратт ждут пополнение в семье.

Актер сделал предложение дочери Арнольда Шварценеггера в январе 2019 года. Тогда Крис Пратт подарил возлюбленной кольцо с большим бриллиантом, Кэтрин показывала его подписчикам в соцсетях. В июне того же года у пары состоялась свадьба. Супруги растят двоих детей: их старшей дочери Лайле три года, а младшей Элоиз два года.

У зятя Шварценеггера также есть 11-летний сын Джек от первого брака с артисткой Анной Фэрис, пара развелась в 2017 году. Пратт общается с ребенком и периодически делится снимками с мальчиком в соцсетях.

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