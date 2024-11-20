https://news.day.az/showbiz/1708842.html Культовая актриса отреагировала на мем со своим участием Актриса Николь Кидман впервые прокомментировала мем, на котором она якобы празднует развод с Томом Крузом. Как передает Day.Az, об этом она рассказала в интервью изданию GQ.
Культовая актриса отреагировала на мем со своим участием
Актриса Николь Кидман впервые прокомментировала мем, на котором она якобы празднует развод с Томом Крузом.
Как передает Day.Az, об этом она рассказала в интервью изданию GQ.
По словам артистки, ее реакция на завирусившихся фото 2001 года никак не связана с отношениями с Крузом. 57-летняя звезда культовых фильмов заявила, что кадры были сняты на площадке одного из проектов, в которых Николь участвовала.
"Это неправда, это была не настоящая я, это была сцена из фильма. Это не было реальной жизнью. Я помню этот образ!" - объяснила Николь Кидман.
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