Ариану Гранде раскритиковали

Певица Ариана Гранде вышла на публику в платье с открытыми плечами. Об этом сообщает RCFA, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ариану Гранде появилась на гала-ужине в черном платье-бюстье с отделкой из розовых перьев. Волосы ей уложили в пучок и сделали вечерний макияж. Однако поклонники не оценили образ актрисы из-за худобы.

"Слишком худая", "Исчезает", "Почему у вас такие худые руки?", "Болезненный вид", - написали интернет-пользователи.