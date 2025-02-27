https://news.day.az/showbiz/1733167.html Ариану Гранде раскритиковали Певица Ариана Гранде вышла на публику в платье с открытыми плечами. Об этом сообщает RCFA, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. Ариану Гранде появилась на гала-ужине в черном платье-бюстье с отделкой из розовых перьев. Волосы ей уложили в пучок и сделали вечерний макияж. Однако поклонники не оценили образ актрисы из-за худобы.
Ариану Гранде раскритиковали
Певица Ариана Гранде вышла на публику в платье с открытыми плечами. Об этом сообщает RCFA, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Ариану Гранде появилась на гала-ужине в черном платье-бюстье с отделкой из розовых перьев. Волосы ей уложили в пучок и сделали вечерний макияж. Однако поклонники не оценили образ актрисы из-за худобы.
"Слишком худая", "Исчезает", "Почему у вас такие худые руки?", "Болезненный вид", - написали интернет-пользователи.
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