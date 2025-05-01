Возлюбленный Селены Гомес рассказал о её необычном поведении

Жених певицы Селены Гомес рэпер Бенни Бланко пожаловался на странности артистки в начале их отношений.

Как передает Day.Az, Бланко цитирует Independent.

"Селена такая сумасшедшая, что когда мы только начали ходить на свидания, она была одержима пунктуальностью. Подъезжала к моему дому минимум на 20 минут раньше, может быть, на 30 минут раньше, и ждала снаружи", --вспоминает он.

Гомес не подозревала, что Бланко видел ее по камерам видеонаблюдения.

Сама певица объяснила, что очень нервничала перед свиданиями, потому что мужчина ей очень нравился, и использовала время снаружи, чтобы настроиться на встречу.