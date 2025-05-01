https://news.day.az/showbiz/1749447.html Возлюбленный Селены Гомес рассказал о её необычном поведении Жених певицы Селены Гомес рэпер Бенни Бланко пожаловался на странности артистки в начале их отношений. Как передает Day.Az, Бланко цитирует Independent. "Селена такая сумасшедшая, что когда мы только начали ходить на свидания, она была одержима пунктуальностью.
Возлюбленный Селены Гомес рассказал о её необычном поведении
Жених певицы Селены Гомес рэпер Бенни Бланко пожаловался на странности артистки в начале их отношений.
Как передает Day.Az, Бланко цитирует Independent.
"Селена такая сумасшедшая, что когда мы только начали ходить на свидания, она была одержима пунктуальностью. Подъезжала к моему дому минимум на 20 минут раньше, может быть, на 30 минут раньше, и ждала снаружи", --вспоминает он.
Гомес не подозревала, что Бланко видел ее по камерам видеонаблюдения.
Сама певица объяснила, что очень нервничала перед свиданиями, потому что мужчина ей очень нравился, и использовала время снаружи, чтобы настроиться на встречу.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре