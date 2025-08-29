Журнал Forbes назвал имя самого богатого артиста в мире - им оказался Jay-Z (настоящее имя Шон Картер). Состояние Картера оценили в $2,6 млрд, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Выросшее состояние мужа артистки Бейонсе позволило ему опередить в списке певицу Тейлор Свифт более чем на миллиард долларов.

Издание отметило, что с тех пор как в 2019 году Jay Z стал первым миллиардером в хип-хопе, он более чем удвоил свое состояние благодаря прибыльному ликеро-водочному бизнесу. В 2021 году алкогольный гигант LVMH приобрел 50% акций его завода шампанского "Armand de Brignac".

Среди других его активов - коллекция произведений искусства, включая работы Жан-Мишеля Баския, музыкальный каталог и акции компаний Blockchain и Uber.

В 2021 году Шон Картер был включен в Зал славы рок-н-ролла, а в 2022 году получил музыкальную премию "Эмми".