Бывшая Джонни Деппа выходит замуж
29-летняя Юлия Власова, которая ранее встречалась с Джонни Деппом, выходит замуж.
Как передает Day.Az, о помолвке она сообщила в своём инстаграме.
Власова опубликовала серию снимков с кольцом. "Я сказала да... Опять! За любовь всей моей жизни, за нас навсегда. Моё второе обручальное кольцо, но моя первая и единственная настоящая любовь", - подписала Юлия фото, не раскрыв имени жениха. Однако в сети уверены, что это не Джонни Депп.
Ранее Власова признавалась, что её возлюбленный старше на 18 лет.
