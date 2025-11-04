Бритни Спирс удалила Instagram

Певица Бритни Спирс удалила свою страницу в Instagram после череды скандалов. Этому предшествовали несколько публикаций, которые вызвали беспокойство у поклонников, и выход мемуаров ее бывшего мужа Кевина Федерлайна, в которых ставится под сомнение ее репутация, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Профиль недоступен. Возможно, ссылка не работает, или мой профиль был удален", - гласит сообщение на ее странице.

Недавно Спирс опубликовала танцевальное видео, на котором запечатлена с синяками и повязками. Позже она объяснила, что поранилась из-за падения с лестницы в доме подруги. Также папарацци видели ее пьяной за рулем и на странном шоппинге в Мексике.

Две недели назад Федерлайн опубликовал мемуары, в который поставил под сомнение ее верность в браке, обвинил певицу в употреблении наркотиков и нездоровых отношениях с сыновьями - в частности, написал, что Бритни Спирс ходила при детях голой и била их.

В ответ Бритни заявила, что ей надоел "постоянный газлайтинг" от Федерлайна, и добавила, что любой, кто ее знает, понимает, что он просто пытается нажиться на непристойных сплетнях.

Певица была в браке три раза. В 2004 году Бритни Спирс вышла замуж за журналиста Джейсона Александра, однако в статусе супругов они пробыли всего 55 часов. Вторым мужем артистки стал Федерлайн: они поженились в 2004-м, а в 2007-м развелись. У них есть двое сыновей: 19-летний Шон Престон и 18-летний Джейден Джеймс.

С 2008 года дети находятся на воспитании у Федерлайна - тогда из-за психического состояния звезды отец оформил над ней опеку, которую решением суда удалось снять только в 2021 году.

9 июня 2022 года Бритни Спирс и фитнес-тренер Сэм Асгари расписались. В апреле 2022-го певица объявила о беременности, но спустя месяц призналась, что потеряла ребенка. 16 августа 2023 года появилась информация, что влюбленные расстались. Бракоразводный процесс закончился в 2024 году.