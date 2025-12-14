https://news.day.az/showbiz/1802255.html Джонни Депп впервые за долгое время появился на публике Актер Джонни Депп появился на церемонии закрытия кинофестиваля в Саудовской Аравии. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Just Jared. Джонни Депп позировал в сером костюме, рубашке и очках с красными линзами. Гостями кинофестиваля стали с женой Стеллой, Алессандра Амбросио, и другие.
