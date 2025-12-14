Джонни Депп впервые за долгое время появился на публике

Актер Джонни Депп появился на церемонии закрытия кинофестиваля в Саудовской Аравии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Just Jared.

Джонни Депп позировал в сером костюме, рубашке и очках с красными линзами.

Гостями кинофестиваля стали с женой Стеллой, Алессандра Амбросио, и другие. 