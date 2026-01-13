Леонардо Ди Каприо жестко высмеяли

Стендап-комик Никки Глейзер, которая стала ведущей церемонии "Золотой глобус", жестко высмеяла актера Леонардо Ди Каприо за романы с молодыми женщинами. Об этом пишет Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Во время церемонии Глейзер отметила успехи 51-летнего голливудского актера в карьере. "Бесчисленное количество культовых ролей, и ты работал с великими режиссерами. Ты получил три "Золотых глобуса" и "Оскар"", - сказала она со сцены.

После этого Глейзер плавно перешла к шуткам о личной жизни Ди Каприо, особенно отметив его роман с 27-летней моделью Витторией Черетти, с которой он в настоящий момент встречается. "Самое впечатляющее - это то, что ты смог добиться всего этого до того, как твоей девушке исполнилось 30", - с иронией подчеркнула знаменитость.