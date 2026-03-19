Приянку Чопру обвинили в использовании подставных фанатов

Актрису Приянку Чопру обвинили в использовании подставных поклонников.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет издание Daily Mail.

В сети завирусилось видео, снятое в 2017 году в аэропорту Лос-Анджелеса, где Приянка Чопра сталкивается с парой, которая просит ее дать автографы. Актриса останавливается и выполняет просьбу мужчины и женщины, а затем уходит. Однако вскоре артистка вновь сталкивается с незнакомцами и подписывает им те же самые листовки. Некоторые интернет-пользователи считают, что знаменитость использовала подставных фанатов, чтобы создать видимость своей популярности.

"О боже. Это так неловко. Им, должно быть, хорошо заплатили. Их попытка обогнать Приянку просто уморительна", "Честно говоря, это лишь показывает, насколько отчаянно ей нужна известность", "Сейчас никто не просит автографы. Все хотят селфи. Это определенно пиар-ход", - писали в X (бывший Twitter).