Селин Дион возвращается на сцену

Спустя четыре года после обнаружения у нее тяжелой болезни певица Селин Дион вернется на сцену. Как передает Day.Az со ссылкой на CNN, она даст серию концертов в Париже, на которые уже 7 апреля начнут продавать билеты.

В 2022 году у Селин Дион обнаружили синдром мышечной скованности - неизлечимое заболевание, влияющее на голос и даже на способность двигаться. Тогда врачи предполагали, что она больше никогда не сможет выступать.

В 2024-м певица представила документальный фильм о себе, где впервые откровенно рассказала о своей проблеме и как она учится с ней жить. А в день своего 58-летия неожиданно объявила о возвращении на сцену.

"Я чувствую себя хорошо, я сильна, я, конечно же, полна энтузиазма и, разумеется, немного нервничаю", - заявила Дион. Она также рассказала, что снова поет и даже немного танцует.

Сообщается, что Дион даст 10 концертов в Париже в сентябре и октябре. Они пройдут в La Défense Arena, вмещающей 40 тыс. человек.

Дион не выступала вживую с марта 2020 года - с начала пандемии коронавируса. Популярность певице принесли баллады, самой известной из которых является My Heart Will Go On из фильма "Титаник".