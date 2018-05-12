Известный психоаналитик Андрей Куликов: «Встреча с Азербайджаном была долгожданной»

В Баку проходит второй день первой психоаналитической конференции с участием ведущих мировых экспертов в этой области, включая ректора Университета Зигмунда Фрейда в Париже, президента Европейской Конфедерации Психоаналитической Психотерапии (ЕКПП) Николь Акнин и заслуженного деятеля науки, ректора Восточно-Европейского института психоанализа в Санкт-Петербурге, профессора Михаила Решетникова.

Напомним, что данная конференция - первое в истории Азербайджана психоаналитически ориентированное мероприятие, и проводится по инициативе члена правления ЕКПП, национального представителя этой организации у нас в стране Фариза Самедова.

География докладчиков достаточно широка - Россия, Украина, Франция, Швеция. Тема конференции - "Транскультуральные аспекты психоанализа: теория и метод". В рамках конференции проводятся разные форматы выступлений - доклады, круглые столы, мастер-классы, презентации клинических случаев, а также супервизии для специалистов.

Один из спикеров конференции известный российский психоаналитик Андрей Иванович Куликов в беседе с Day.Az признался, что встреча с Азербайджаном была долгожданной.

"Баку очень красивый, очень теплый город. Я о нем наслышан, потому что некоторые мои коллеги и пациенты связаны с Азербайджаном, поэтому эта встреча долгожданная для меня. Восточный колорит придает свою атмосферу столице, и она прекрасна", - сообщил психоаналитик.

Говоря о своей презентации на тему "Этнический пациент и проблема идентичности", А. Куликов отметил, что доклад посвящен проблеме идентичности, как самого специалиста, так и пациента.

"Если эти идентичности в плане культуры отличаются тот тут нужно быть готовым к тому, что могут возникнуть некие нюансы. Вы узнаете эту культуру через пациента. Это очень важно, и, думаю, это культуральное смешение обогащает", - сказал он.

Ф. Агаларова