Известный психоаналитик Андрей Куликов: «Встреча с Азербайджаном была долгожданной»
В Баку проходит второй день первой психоаналитической конференции с участием ведущих мировых экспертов в этой области, включая ректора Университета Зигмунда Фрейда в Париже, президента Европейской Конфедерации Психоаналитической Психотерапии (ЕКПП) Николь Акнин и заслуженного деятеля науки, ректора Восточно-Европейского института психоанализа в Санкт-Петербурге, профессора Михаила Решетникова.
Напомним, что данная конференция - первое в истории Азербайджана психоаналитически ориентированное мероприятие, и проводится по инициативе члена правления ЕКПП, национального представителя этой организации у нас в стране Фариза Самедова.
География докладчиков достаточно широка - Россия, Украина, Франция, Швеция. Тема конференции - "Транскультуральные аспекты психоанализа: теория и метод". В рамках конференции проводятся разные форматы выступлений - доклады, круглые столы, мастер-классы, презентации клинических случаев, а также супервизии для специалистов.
Один из спикеров конференции известный российский психоаналитик Андрей Иванович Куликов в беседе с Day.Az признался, что встреча с Азербайджаном была долгожданной.
"Баку очень красивый, очень теплый город. Я о нем наслышан, потому что некоторые мои коллеги и пациенты связаны с Азербайджаном, поэтому эта встреча долгожданная для меня. Восточный колорит придает свою атмосферу столице, и она прекрасна", - сообщил психоаналитик.
Говоря о своей презентации на тему "Этнический пациент и проблема идентичности", А. Куликов отметил, что доклад посвящен проблеме идентичности, как самого специалиста, так и пациента.
"Если эти идентичности в плане культуры отличаются тот тут нужно быть готовым к тому, что могут возникнуть некие нюансы. Вы узнаете эту культуру через пациента. Это очень важно, и, думаю, это культуральное смешение обогащает", - сказал он.
Ф. АгалароваСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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