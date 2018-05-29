В Гобустане перевернулся пассажирский автобус

В Гобустанском районе перевернулся пассажирский автобус.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, инцидент произошел в жилом массиве "Джанги".

Лопнула шина следовавшего из Шеки в Баку автобуса, в результате чего машина съехала с дороги и перевернулась. В результате ДТП жительница шекинского села Баш Зейзид Марьям Исмаил гызы Джалалова получила тяжелые травмы.

Женщину доставили в Гобустанскую центральную районную больницу. Ее состояние расценивается как средней тяжести.

По факту ведется расследование.

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