В Гобустане перевернулся пассажирский автобус

29 мая 2018 20:32

В Гобустанском районе перевернулся пассажирский автобус. 

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, инцидент произошел в жилом массиве "Джанги". 

Лопнула шина следовавшего из Шеки в Баку автобуса, в результате чего машина съехала с дороги и перевернулась. В результате ДТП жительница шекинского села Баш Зейзид Марьям Исмаил гызы Джалалова получила тяжелые травмы. 

Женщину доставили в Гобустанскую центральную районную больницу. Ее состояние расценивается как средней тяжести. 

По факту ведется расследование. 

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